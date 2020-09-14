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Олег Зайцев: половину матча ждал своего шанса

Олег Зайцев: половину матча ждал своего шанса
Хоккей / КХЛ 0

Форвард московского «Динамо» Олег Зайцев прокомментировал итоги встречи с хабаровским «Амуром».

«Матч получился тяжёлым. В этом сезоне у нас проблемы с началом игры. Половину матча ждал своего шанса, в середине второго периода мне сказали готовиться. В первой же смене удалось совершить результативное действие. Тренеры вроде не ругали», — цитирует Зайцева пресс-служба КХЛ.

Напомним, что встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу московского «Динамо». На 8-й минуте встречи хозяева вышли вперёд. Большинство реализовал Александр Горшков. В середине второго периода Андрей Миронов сравнял счёт, а через четыре минуты Иван Игумнов с передачи Олега Зайцева вывел гостей вперёд. В конце периода динамовцы, оставшись в меньшинстве, сумели увеличить своё преимущество. Вадим Шипачёв убежал один на один с Мареком Лангхамером и переиграл голкипера. За 50 секунд до конца игрового отрезка Сергей Терещенко сократил отставание хабаровчан до минимума. На 56-й минуте Владимир Брюквин сделал счёт 4:2.

Защитник «Амура» Игнатович был на площадке во время всех голов «Динамо»
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