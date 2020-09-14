Веханен: Зарипов – мой любимый российский игрок

Знаменитый финский голкипер Петри Веханен рассказал, как играл против главного тренера «Ак Барса» Дмитрия Квартальнова и поделился мнением о вратарях казанского клуба.
«Я помню, что моя команда играла против «Йокерита» и Квартальнов забил нам в плей-офф, это было начало нулевых. Он забил победный гол во втором овертайме – 95-я минута была или больше. Но я в том матче не играл, сидел на скамейке, а момент помню.
Кто мой любимый игрок в составе «Ак Барса» сегодня? Их два, я с обоими играл – Азеведу и Зарипов. С Джастином я был в двух командах, он отличный игрок и человек. А Зарипов вообще мой любимый российский игрок.
Вратари «Ак Барса»? Это два разных вратаря, хотя оба не великаны. Тимур – очень быстрый, везде успевает, а Рейдеборн – более классический вратарь, он играет по позиции, мало двигается. В общем, они разные, но очень хорошие, потому что одного идеального способа игры в воротах нет.
Скучаю ли по Казани? Да, конечно. Кстати, я возвращался в Казань два года назад, приезжал на чемпионат мира по футболу. Увидел, как сделали набережную, как красиво всё выглядело в городе. Мне всегда очень нравилась Казань, она всегда будет в моём сердце», — приводит слова Веханена пресс-служба «Ак Барса».
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