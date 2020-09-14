Каменев и Дыбленко не полетели со СКА на выездную серию

Петербургский СКА отправился на второй в сезоне выезд, в котором запланировано два матча. 15 сентября в Балашихе «армейцы» встретятся с «Авангардом», а 17 сентября в Москве проведут встречу со «Спартаком».

В состав СКА не попали защитник Ярослав Дыбленко и форвард Владислав Каменев, которого питерцы получили в результате трёхсторонней сделки с магнитогорским «Металлургом» и челябинским «Трактором»

На выезд отправились следующие игроки:

Вратари: Кирилл Обыскалов, Александр Самонов, Магнус Хелльберг.

Защитники: Виктор Антипин, Антон Белов, Лукас Бенгтссон, Арсений Бринкман, Игорь Ожиганов, Василий Токранов, Динар Хафизуллин.

Нападающие: Миро Аалтонен, Антон Бурдасов, Линден Вей, Эмиль Галимов, Йоонас Кемппайнен, Евгений Кетов, Андрей Кузьменко, Кирилл Марченко, Иван Морозов, Василий Подколзин, Евгений Тимкин, Владимир Ткачёв, Артём Швец-Роговой, Богдан Якимов.