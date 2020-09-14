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«Сибирь» отыгралась с 0:3 в матче с рижским «Динамо» и вырвала победу в овертайме

«Сибирь» отыгралась с 0:3 в матче с рижским «Динамо» и вырвала победу в овертайме
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» обыграла рижское «Динамо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Сибирь» в Новосибирске и завершилась со счётом 4:3 ОТ (0:0, 0:3, 3:0, 1:0) в пользу подопечных Николая Заварухина.

В начале второго периода счёт открыли гости — шайбу на свой счёт записал Эрнест Ошениекс. Затем Зак Митчелл и Янис Якс увеличили преимущество рижского клуба. На 50-й минуте «Сибирь» отыграла один гол, отличился нападающий Юусо Пуустинена. Вторую шайбу хозяев записал на свой счёт Егор Миловзоров, а на 60-й минуте Пуустинен сравнял счёт, переведя игру в овертайм, в котором он же оформил хет-трик и принёс «Сибири» победу.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Сибирь» дома встретится с московским «Динамо», а рижане в гостях сыграют с «Амуром». Обе встречи состоятся 16 сентября.

КХЛ - регулярный чемпионат
14 сентября 2020, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 3
ОТ
Динамо Р
Рига
0:1 Ошениекс (Мейя) – 23:58' (5x5)   0:2 Митчелл (Эллис) – 30:44' (5x5)   0:3 Якс (Редлихс М.) – 35:29' (5x5)   1:3 Пуустинен (Руохомаа, Шаров) – 49:27' (5x5)   2:3 Миловзоров (Руохомаа, Морозов) – 58:29' (6x5)   3:3 Пуустинен (Руохомаа, Йокипакка) – 59:02' (6x5)   4:3 Пуустинен – 64:47' (3x3)
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