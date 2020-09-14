Пуустинен: «химия» между мной и Руохомаа не терялась, и не забывайте про мистера Шарова

Нападающий «Сибири» Юусо Пуустинен прокомментировал итоги домашнего матча с рижским «Динамо» (4:3 ОТ), в котором он оформил хет-трик.
«Тяжёлый матч получился, очень тяжёлый. Это хорошая командная победа и хороший матч для нашего звена. У нас был непростой месяц, но мы вернулись в команду, и я очень счастлив, что мы теперь можем играть и помогать команде.
Что изменилось в концовке третьего периода, когда мы начали забивать? Просто начали больше бросать, идти на ворота. Во втором периоде в большинстве у нас были отличные моменты, но мы не забили. В третьем периоде мы вышли на новый уровень и шайба начала заходить в ворота — это стало видно на табло. Хет-трик, конечно, поможет обрести уверенность на старте сезона, хотя я не думаю, что она куда-то пропадала. Нам много нужно работать и прибавлять — и команде, и нашему звену, и мне лично. Но сегодня мы радуемся победе.
Как оценю свою физическую форму? Не как стопроцентную, но мы работаем с большой отдачей, тренируемся каждый день, стараемся выйти на нужный уровень. Постепенно приходит нужная уверенность, которая позволяет создавать моменты и забивать.
Возвращается ли «химия» между мной и Руохомаа? Я не думаю, что она куда-то терялась. И не забывайте про мистера Шарова. Мы здорово играем вместе, я счастлив играть с ними», — передаёт слова Пуустинена корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 14 сентября 2020
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