Заварухин: нужно отдать должное Проскурякову, он оставлял соперника в игре

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча с рижским «Динамо» (4:3 ОТ).
«Понимали, что соперник пропустил пять-шесть дней. Два периода у нас было хорошее движение, перебрасывали соперника, но проигрывали. Допустили неправильные смены, пропустили контратаки. Здорово, что в третьем периоде выправили ситуацию и забили хорошие голы. Спасибо болельщикам, которые поддерживали и добавляли нам эмоций. Ребята сегодня проявили характер.
Йокипакка сыграл больше 20 минут? Ребята только сейчас начинают приходить в форму, стали лучше выглядеть на льду, и поэтому мы стали их больше использовать.
Нам сегодня не хватило игры на пятаке? Такие голы нам нужны. Илья Проскуряков сегодня здорово играл и оставлял соперника в игре. Нужно отдать ему должное», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.
- 14 сентября 2020
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