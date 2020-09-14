Скудра: в большинстве сыграли безобразно, но смогли взять очень важное очко

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал поражение своей команды в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (4:3 ОТ).

«Хороший матч, в Новосибирске всегда игры весёлые. Мы не сыграли в тот хоккей, в который хотели. Несмотря на то что мы вели в счёте, мы не действовали так, как хотели. Даже при счёте 3:0 трудно перестроиться. Тем не менее одно очко взяли и не будем расстраиваться. Мы знаем, в каком мы состоянии и над чем надо работать. У нас новый коллектив, который вместе играет совсем недолго. Возможно, сегодня были нелогичные голы, но это хоккей, мы сегодня взяли очень важное очко.

Как оценю игру Ошениекса? Хороший парень. У нас есть молодые, хотя и не так много. Он, Забузов, они играют в основе. Эти ребята очень хорошие, мы готовы терпеть их какие-то ошибки. Они работают, они не безразличны, будем развивать их. Да, у них будут ошибки, они не играли с мужиками, но мы будем с ними жить и работать, будем доверять.

Будут ли новые приобретения? Финансовые возможности ещё есть. Я благодарен ребятам, что они за адекватные деньги приезжают в Ригу и мы можем создать команду, которая будет за что-то бороться. Геннадий Столяров и Евгений Грачёв придадут нам больше мощи. С приобретениями не будем торопиться, будем приглашать точечно, конкретных людей.

Как удалось наиграть большинство? Сегодня оно было безобразным, не сработало. Мы наигрываем, у нас есть ребята, которые могут двигать шайбу. Мы приглашали некоторых парней именно под большинство», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.