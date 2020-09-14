Скудра: в большинстве сыграли безобразно, но смогли взять очень важное очко

Главный тренер рижского «Динамо» Петерис Скудра прокомментировал поражение своей команды в выездном матче с новосибирской «Сибирью» (4:3 ОТ).
«Хороший матч, в Новосибирске всегда игры весёлые. Мы не сыграли в тот хоккей, в который хотели. Несмотря на то что мы вели в счёте, мы не действовали так, как хотели. Даже при счёте 3:0 трудно перестроиться. Тем не менее одно очко взяли и не будем расстраиваться. Мы знаем, в каком мы состоянии и над чем надо работать. У нас новый коллектив, который вместе играет совсем недолго. Возможно, сегодня были нелогичные голы, но это хоккей, мы сегодня взяли очень важное очко.
Как оценю игру Ошениекса? Хороший парень. У нас есть молодые, хотя и не так много. Он, Забузов, они играют в основе. Эти ребята очень хорошие, мы готовы терпеть их какие-то ошибки. Они работают, они не безразличны, будем развивать их. Да, у них будут ошибки, они не играли с мужиками, но мы будем с ними жить и работать, будем доверять.
Будут ли новые приобретения? Финансовые возможности ещё есть. Я благодарен ребятам, что они за адекватные деньги приезжают в Ригу и мы можем создать команду, которая будет за что-то бороться. Геннадий Столяров и Евгений Грачёв придадут нам больше мощи. С приобретениями не будем торопиться, будем приглашать точечно, конкретных людей.
Как удалось наиграть большинство? Сегодня оно было безобразным, не сработало. Мы наигрываем, у нас есть ребята, которые могут двигать шайбу. Мы приглашали некоторых парней именно под большинство», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Максим Замятин.
- 14 сентября 2020
-
19:28
-
19:18
-
19:12
-
18:59
-
18:57
-
18:20
-
17:57
-
17:20
-
16:46
-
16:33
-
15:52
-
15:34
-
15:04
-
14:44
-
14:37
-
14:13
-
14:07
-
13:53
-
13:32
-
13:10
-
12:38
-
12:20
-
11:57
-
11:30
-
11:12
-
10:59
-
10:27
-
09:58
-
09:37
-
09:23
-
08:56
-
08:33
-
07:46
-
06:20
-
05:59