15-летний Матвей Мичков забил 5 голов в МХЛ за 6 матчей

15-летний нападающий молодежного клуба «СКА-1946» Матвей Мичков забросил шайбу в матче регулярного чемпионата МХЛ с МХК «Атлант» (идёт третий период, счёт — 7:2 в пользу «СКА-1946»). У форварда эта шайба стала пятой в сезоне.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть в «твиттере» «СКА-1946».
Мичков перешёл в СКА из ярославского «Локомотива» в мае 2020 года.
Молодой хоккеист в январе стал лучшим снайпером и бомбардиром на юношеской Олимпиаде, где сборная России до 16 лет завоевала золото. Смог набрать 14 (9+5) очков, установив тем самым рекорд юношеских Олимпийских игр. Кроме того, Матвей считается одним из фаворитов драфта Национальной хоккейной лиги 2023 года.
Мичков родом из Перми. В девятилетнем возрасте получил предложение переехать в школу ярославского «Локомотива».
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