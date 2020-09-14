Слепышев: ЦСКА на характере вытащил игру с «Барысом»

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:1 Б).
«Тяжёлая игра, третий матч в поездке, тем более такие перелеты. На характере вытащили игру, очень приятно было выиграть.
Много общего между первой игрой с «Барысом» дома и этим матчем — также пропустили в меньшинстве. Нам не хватило гола в большинстве в основное время. Тяжеловато было, вратарь здорово играл, поэтому выиграть приятно. «Барыс» – хорошая команда, готовились серьёзно. Две победы в матчах с ними – прекрасный результат.
Какие могут быть итоги у выездной серии? Очевидно, что в трёх матчах забрали максимальное количество очков, отлично. У нас несколько дней до следующего матча передохнуть, восстановиться после перелетов», — приводит слова Слепышева пресс-служба ЦСКА.
- 14 сентября 2020
-
22:55
-
22:35
-
21:50
-
21:42
-
20:55
-
20:36
-
20:32
-
19:28
-
19:18
-
19:12
-
18:59
-
18:57
-
18:20
-
17:57
-
17:20
-
16:46
-
16:33
-
15:52
-
15:34
-
15:04
-
14:44
-
14:37
-
14:13
-
14:07
-
13:53
-
13:32
-
13:10
-
12:38
-
12:20
-
11:57
-
11:30
-
11:12
-
10:59
-
10:27
-
09:58