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Слепышев: ЦСКА на характере вытащил игру с «Барысом»

Слепышев: ЦСКА на характере вытащил игру с «Барысом»
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий ЦСКА Антон Слепышев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Барысом» (2:1 Б).

«Тяжёлая игра, третий матч в поездке, тем более такие перелеты. На характере вытащили игру, очень приятно было выиграть.

Много общего между первой игрой с «Барысом» дома и этим матчем — также пропустили в меньшинстве. Нам не хватило гола в большинстве в основное время. Тяжеловато было, вратарь здорово играл, поэтому выиграть приятно. «Барыс» – хорошая команда, готовились серьёзно. Две победы в матчах с ними – прекрасный результат.

Какие могут быть итоги у выездной серии? Очевидно, что в трёх матчах забрали максимальное количество очков, отлично. У нас несколько дней до следующего матча передохнуть, восстановиться после перелетов», — приводит слова Слепышева пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА одержал пятую победу кряду, обыграв в серии буллитов «Барыс»
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