В НХЛ седьмую неделю кряду не выявлено случаев заражения коронавирусом

На официальном сайте Национальной хоккейной лиги опубликовано заявление о результатах тестирования игроков на коронавирус во время четвёртой фазы возобновления чемпионата.

«НХЛ завершила седьмую неделю четвёртого этапа Плана возобновления сезона без положительных тестов на COVID-19 среди 1357 проведённых тестов. Тестирование проводилось в ежедневном режиме среди всех 52 членов команд, в том числе игроков, в период с 6 по 12 августа. НХЛ продолжит регулярно сообщать подробности тестирования игроков и их результаты. Лига не будет раскрывать информацию о личностях или принадлежности к командам», – говорится в сообщении лиги.

Напомним, из-за коронавируса регулярный чемпионат НХЛ был завершён досрочно. В плей-офф принимают участие 24 команды, имевшие на момент остановки регулярного чемпионата наибольший процент побед.