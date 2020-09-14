Третьяк — об оттоке молодёжи: мы не против переходов, но это должно быть цивилизованно

Президент ФХР Владислав Третьяк рассказал о внесении на рассмотрение в Госдуму пакет законопроектов, регламентирующий трансферы спортсменов.

«Пакет ещё не проходил первое чтение. Сейчас мы с Минспортом согласовываем все поправки. Заработает ли пакет? Конечно. Главная задача — предотвратить отток молодых хоккеистов, и мы всё делаем для того, чтобы игроки принесли сначала пользу своему клубу и стране, которая многое делает для того, чтобы игроки вообще состоялись. Их обучают, одевают, дают возможность играть в сборной, продвинуться.

Мы не против перехода игроков в другие лиги, но хотим, чтобы это было цивилизованно. А то так получается, что мы воспитываем молодёжь, которая потом уезжает в другие страны. Конечно, будет какой-то возрастной ценз, до которого ты, уезжая, должен заплатить определённую сумму своей школе за воспитание. Но всё это в стадии обсуждения. До конца года проекты могут пройти через Госдуму», — приводит слова Третьяка ТАСС.