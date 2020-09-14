Каменский: у «Айлендерс» минимальные шансы переломить серию с «Тампой»

Вице-президент КХЛ, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский поделился мнением о ходе финальной серии Восточной конференции НХЛ между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-3).
«Если смотреть все встречи этой серии, не всё так просто, как кажется по счету. Матчи идут кость в кость, все парни бьются. Просто «Тампа» сейчас сильнее. Они давно играют этим составом и к тому же хорошо усилились. Команда подготовилась, чтобы завоевать Кубок Стэнли. Они должны были это сделать ещё в прошлом году, но не получилось. Шансы переломить серию у «Айлендерс» минимальные. Думаю, «Тампа» выйдет в финал.
Болею за наших ребят, хочу, чтобы они выиграли Кубок Стэнли. Думаю, Никита Кучеров — главный нападающий в «Тампе». Посмотрите, кто забивал важные голы в плей-офф, и увидите, что у Никиты их больше, чем у Пойнта», — приводят слова Каменского «Известия».
- 14 сентября 2020
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