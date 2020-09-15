Гол Гурьянова в овертайме вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» в овертайме со счётом 3:2.
Счёт на девятой минуте открыл Чандлер Стивенсон, которому ассистировали Ши Теодор и Алекс Так, а Райлли Смит с передачи Пола Штястны удвоил преимущество «Голден Найтс» на 41-й минуте. «Даллас» смог сократить разрыв в счёте в третьем периоде: отличился Джейми Бенн, а в качестве ассистента выступил россйиский нападающий Александр Радулов. Всего на счету Александра 14 (8+6) очков в текущем плей-офф. Затем другой российский форвард, Денис Гурьянов, отдал голевую передачу на Йоэля Кивиранту, сравнявшего счёт в матче. А в овертайме Гурьянов стал автором победной шайбы. Таким образом, на его счету 17 (9+8) очков в плей-офф.
Таким образом, «Даллас» одержал победу в серии с «Вегасом» со счётом 4-1 и выиграл Западную конференцию, а в финале Кубка Стэнли сыграет с победителем пары «Тампа» — «Айлендерс».
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