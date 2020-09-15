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Гол Гурьянова в овертайме вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли

Гол Гурьянова в овертайме вывел «Даллас» в финал Кубка Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне (Канада) состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» в овертайме со счётом 3:2.

Счёт на девятой минуте открыл Чандлер Стивенсон, которому ассистировали Ши Теодор и Алекс Так, а Райлли Смит с передачи Пола Штястны удвоил преимущество «Голден Найтс» на 41-й минуте. «Даллас» смог сократить разрыв в счёте в третьем периоде: отличился Джейми Бенн, а в качестве ассистента выступил россйиский нападающий Александр Радулов. Всего на счету Александра 14 (8+6) очков в текущем плей-офф. Затем другой российский форвард, Денис Гурьянов, отдал голевую передачу на Йоэля Кивиранту, сравнявшего счёт в матче. А в овертайме Гурьянов стал автором победной шайбы. Таким образом, на его счету 17 (9+8) очков в плей-офф.

Таким образом, «Даллас» одержал победу в серии с «Вегасом» со счётом 4-1 и выиграл Западную конференцию, а в финале Кубка Стэнли сыграет с победителем пары «Тампа» — «Айлендерс».

НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 5-й матч
15 сентября 2020, вторник. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
2 : 3
ОТ
Даллас Старз
Даллас
1:0 Стивенсон (Теодор, Так) – 08:14' (5x5)   2:0 Смит (Штястны) – 40:15' (5x5)   2:1 Бенн (А. Радулов, Линделль) – 49:54' (5x5)   2:2 Кивиранта (Клингберг, Гурьянов) – 56:13' (5x4)   2:3 Гурьянов (Клингберг, Хинц) – 63:36' (5x4)
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