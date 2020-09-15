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Худобин отразил 34 броска и одержал 12-ю победу в плей-офф

Худобин отразил 34 броска и одержал 12-ю победу в плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

«Даллас Старз» обыграл «Вегас Голден-Найтс» в пятом матче финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги со счётом 3:2 и вышел в финал Кубка Стэнли.

Эта победа стала 12-й в плей-офф для российского голкипера «Далласа» Антона Худобина. Кроме того, он отразил в матче с «Вегасом» 34 броска. Его коллега по амплуа из «Вегаса» швед Робин Ленер отразил 23 броска по своим воротам. В сегодняшней встрече Худобин спас «Даллас» от верного гола, отразив бросок в упор Пола Штястны.

34-летний Худобин выступает за «Даллас Старз» с 2018 года, в НХЛ голкипер играет с 2007 года. Это его первый выход в финал Кубка Стэнли. Ранее Худобин играл за «Миннесота Уайлд», «Бостон Брюинз», «Каролина Харрикейнз» и «Анахайм Дакс», а также за магнитогорский «Металлург» и подмосковный «Атлант».

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