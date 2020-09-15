Сегин сравнил Худобина со знаменитым вратарём Тимом Томасом

Канадский нападающий вышедшего в финал Кубка Стэнли «Даллас Старз» Тайлер Сегин прокомментировал игру своего одноклубника, российского голкипера Антона Худобина.
«Он немного напоминает мне одного парня, его зовут Тим Томас», — приводит слова Сегина канадский журналист Крис Джонстон.
Тим Томас — знаменитый американский вратарь, известный по выступлению за «Бостон Брюинз» и выигравший в его составе Кубок Стэнли и четыре раза участвовавший в Матчах всех звёзд НХЛ. Антон Худобин в решающем матче финальной серии Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» отразил 34 броска, а победа над «Вегасом» стала для Худобина 12-й в плей-офф НХЛ.
В финале соперником команды Рика Боунесса станет победитель пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» (3-1). Пятый матч состоится завтра, 16 сентября (мск).
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