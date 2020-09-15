Игроки «Далласа» сбили Худобина с ног, когда праздновали выход в финал Кубка Стэнли

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» в овертайме со счётом 3:2. Подопечные Рика Боунесса завершили серию со счётом 4-1.

В овертайме «Даллас» реализовал большинство усилиями российского форварда Дениса Гурьянова, для которого забитый гол стал девятым в нынешнем плей-офф. Реакция игроков «звёзд» на победный гол Гурьянова в финале Восточной конференции получилась очень яркой. Особенно усердствовал шведский форвард Маттиас Янмарк, который во время празднования победы сбил с ног голкипера Антона Худобина, прыгнув ему на шею.

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