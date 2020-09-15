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«Мы ещё не закончили». «Даллас» сфотографировался с кубком Западной конференции НХЛ

«Мы ещё не закончили». «Даллас» сфотографировался с кубком Западной конференции НХЛ
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» в овертайме со счётом 3:2. Подопечные Рика Боунесса завершили серию со счётом 4-1.

После победы игроки «Далласа» сфотографировались с кубком Западной конференции НХЛ. «Мы ещё не закончили», — сказано в сообщении, размещённом в официальном «твиттере» «звёзд».

Фото можно посмотреть в официальном «твиттере» «Далласа».

В финале соперником команды Рика Боунесса станет победитель пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» (3-1). Пятый матч в финале Восточной конференции состоится завтра, 16 сентября (мск).

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