Дебур — об Уайтклауде: мне просто ужасно жаль этого парня. Такое паршивое удаление

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Питер Дебур заступился за защитника команды Зака Уайтклауда, ставшего антигероем пятого матча финальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции с «Даллас Старз» (2:3 ОТ, 1-4).
В овертайме «Даллас» реализовал большинство усилиями российского форварда Дениса Гурьянова, для которого забитый гол стал девятым в нынешнем плей-офф. В этот момент на скамейке штрафников находился защитник «Вегаса» Уайтклауд, удалённый за выброс шайбы.
«Мне просто ужасно жаль этого парня. Знаете, это такое паршивое удаление для начала овертайма. Я говорю не только об этом моменте. Просто такие удаления, которые решают судьбы матчей, не имеют никакого смысла в хоккее лично для меня. Заку не за что корить себя. Он играл изо всех сил», — сказал Дебур.
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