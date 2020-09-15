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Все голы и самые яркие моменты матча «Вегас» — «Даллас»

Все голы и самые яркие моменты матча «Вегас» — «Даллас»
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» в овертайме со счётом 3:2. Подопечные Рика Боунесса завершили серию со счётом 4-1.

На сайте «Яндекс.Эфир» можно посмотреть видео всех голов и самых ярких моментов решающего матча Западной конференции.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Решающую шайбу «Далласа» в матче забросил российский нападающий Денис Гурьянов. В финале соперником команды из Техаса станет победитель пары «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» (3-1). Пятый матч в финале Восточной конференции состоится завтра, 16 сентября.

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