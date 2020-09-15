На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» в овертайме со счётом 3:2. Подопечные Рика Боунесса завершили серию со счётом 4-1.
В овертайме «Даллас» реализовал большинство усилиями российского форварда Дениса Гурьянова, для которого забитый гол стал девятым в нынешнем плей-офф. В этот момент на скамейке штрафников находился защитник «Вегаса» Зак Уайтклауд, удалённый за выброс шайбы. Канадский защитник не мог сдержать разочарования после гола Гурьянова, и форварду «Вегаса» Алексу Таку даже пришлось успокаивать 23-летнего Уайтклауда.
Видео реакции удалённого защитника «Вегаса» Уайтклауда на победный гол Гурьянова можно посмотреть в «Твиттере».
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