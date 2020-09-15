Гурьянов установил рекорд НХЛ среди новичков в победных матчах серии плей-офф

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» в овертайме со счётом 3:2. Подопечные Рика Боунесса завершили серию со счётом 4-1.

В овертайме «Даллас» реализовал большинство усилиями российского форварда Дениса Гурьянова, для которого забитый гол стал девятым в нынешнем плей-офф. 23-летний воспитанник тольяттинского хоккея установил бомбардирский рекорд НХЛ по очкам среди новичков лиги в матчах, которые позволили команде пробиться в следующий раунд плей-офф.

В нынешнем розыгрыше «Старз» выиграли три серии плей-офф, а Гурьянов набрал 8 (5+3) очков в заключительных матчах серий. Россиянин набрал 5 (4+1) очков в шестом матче серии с «Калгари Флэймз», 1 (0+1) балл в седьмом матче с «Колорадо Эвеланш» и 2 (1+1) очка в пятом матче с «Вегасом».

Также Гурьянов повторил снайперский рекорд новичков Джереми Рёника, установленный в 1990 году, — пять шайб в трёх матчах.