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Худобин стал второй звездой последнего матча с «Вегасом», Гурьянов — третьей звездой

Худобин стал второй звездой последнего матча с «Вегасом», Гурьянов — третьей звездой
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» в овертайме со счётом 3:2. Подопечные Рика Боунесса завершили серию со счётом 4-1.

Голкипер «Далласа» Антон Худобин признан второй звездой последнего матча с «Вегасом». Российский вратарь отразил 34 броска и одержал 12-ю победу в нынешнем плей-офф, что является вторым результатом в лиге после Андрея Василевского.

Первой звездой встречи стал форвард «Старз» Джейми Бенн, ставший автором первой шайбы команды. Третьей звездой признан российский форвард Денис Гурьянов, забросивший решающую шайбу и сделавший результативную передачу.

Видео реакции удалённого защитника «Вегаса» Уайтклауда на победный гол Гурьянова
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