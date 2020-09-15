Андерс Ли — о неудачной игре своей тройки нападения: «Тампа» нас закрывает

Капитан «Нью-Йорк Айлендерс» Андерс Ли признал, что его тройка нападения наряду с Мэтью Барзалом и Джорданом Эберле неудачным образом проводит финал Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-3).

«Мы хотели бы играть результативнее. Мы понимаем, что это очень важно для команды. На нас это давит в той или иной степени. Наша тройка играла эффективно, забивала, но в последнее время мы забрасываем мало шайб. Нужно создавать голевые моменты. Их стало меньше, чем нам того бы хотелось, но это было ожидаемо.

Мы высоко поднялись. Наши соперники … «Тампа» нас закрывает, хорошо справляется с этой задачей. Значит нам нужно эффективнее использовать любой момент в нашем распоряжении, чтобы забить», — цитирует Ли пресс-служба НХЛ.