«Даллас» прошёл «Вегас», забросив в пятиматчевой серии на одну шайбу больше

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» в овертайме со счётом 3:2. Подопечные Рика Боунесса завершили серию со счётом 4-1.
Удивительный факт этой серии заключается в итоговой разнице шайб. «Даллас» прошёл «Вегас», забросив в пятиматчевой серии всего на одну шайбу больше. Подопечные Боунесса одержали четыре победы с минимальной разницей, тогда как «Вегас» выиграл второй матч серии со счётом 3:0.
Эта победа стала 12-й в плей-офф для российского голкипера «Далласа» Антона Худобина. Кроме того, он отразил в матче с «Вегасом» 34 броска. В сегодняшней встрече Худобин спас «Даллас» от верного гола, отразив бросок в упор Пола Штястны.
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