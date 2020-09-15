«Даллас» прошёл «Вегас», забросив в пятиматчевой серии на одну шайбу больше

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» в овертайме со счётом 3:2. Подопечные Рика Боунесса завершили серию со счётом 4-1.

Удивительный факт этой серии заключается в итоговой разнице шайб. «Даллас» прошёл «Вегас», забросив в пятиматчевой серии всего на одну шайбу больше. Подопечные Боунесса одержали четыре победы с минимальной разницей, тогда как «Вегас» выиграл второй матч серии со счётом 3:0.

Эта победа стала 12-й в плей-офф для российского голкипера «Далласа» Антона Худобина. Кроме того, он отразил в матче с «Вегасом» 34 броска. В сегодняшней встрече Худобин спас «Даллас» от верного гола, отразив бросок в упор Пола Штястны.