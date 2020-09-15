Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Авангард» — СКА. Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Защитник «Далласа» назвал Худобина русской машиной

Защитник «Далласа» назвал Худобина русской машиной
Хоккей / НХЛ 0

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» в овертайме со счётом 3:2. Подопечные Рика Боунесса завершили серию со счётом 4-1.

После матча в раздевалке «Далласа» состоялась традиционная церемония вручения переходящего приза лучшему игроку команды. На сей раз с речью выступил словацкий защитник Андрей Секера, который выбрал лучшим российского голкипера Антона Худобина.

«Какая серия, какая игра. Большой гол от Дениса. Бенни, Киви. Парни, но я должен отдать её чёртовой русской машине», — сказал Секера в раздевалке «Далласа», вызвав бурные аплодисменты партнёров.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттере «Далласа».

Мосли — о Худобине: просто удивительно. Вратарь-подмастерье управляет серией
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020