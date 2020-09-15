Защитник «Далласа» назвал Худобина русской машиной

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» в овертайме со счётом 3:2. Подопечные Рика Боунесса завершили серию со счётом 4-1.

После матча в раздевалке «Далласа» состоялась традиционная церемония вручения переходящего приза лучшему игроку команды. На сей раз с речью выступил словацкий защитник Андрей Секера, который выбрал лучшим российского голкипера Антона Худобина.

«Какая серия, какая игра. Большой гол от Дениса. Бенни, Киви. Парни, но я должен отдать её чёртовой русской машине», — сказал Секера в раздевалке «Далласа», вызвав бурные аплодисменты партнёров.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттере «Далласа».