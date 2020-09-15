Гурьянов и Кивиранта установили уникальное достижение в истории плей-офф НХЛ

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» в овертайме со счётом 3:2. Подопечные Рика Боунесса завершили серию со счётом 4-1.
В овертайме «Даллас» реализовал большинство усилиями российского форварда Дениса Гурьянова, для которого забитый гол стал девятым в нынешнем плей-офф. В седьмом матче полуфинальной серии с «Колорадо Эвеланш» (5:4 ОТ) победный гол забил финский нападающий Йоэль Кивиранта, который, как и Гурьянов, проводит первый в карьере плей-офф.
Таким образом, «Даллас» стал четвёртым клубом в истории НХЛ, в составе которого два разных новичка забили решающие голы в течение одного плей-офф. Гурьянов и Кивиранта повторили достижение игроков «Монреаль Марунс» Бейба Сиберта и Нельса Стюарта (1926 год), Тома Лэйдлоу и Лэнса Нетери из «Нью-Йорк Рейнджерс» (1981), а также Милана Гейдука и Криса Друри («Колорадо», 1999). Однако из всех этих дуэтов только Денис и Йоэль забили решающие голы в овертаймах.
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