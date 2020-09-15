Гурьянов: рад, что мой гол помог «Далласу» выйти в финал Кубка Стэнли

Нападающий «Даллас Старз» Денис Гурьянов прокомментировал победу в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ, 4-1). Российский форвард забил в овертайме, прервав личную семиматчевую безголевую серию.
«Я бы не сказал, что из-за этого было какое-то чувство недосказанности. Всё равно мы старались и играли неплохо. А так, конечно, я рад, что мой гол помог команде выйти в финал Кубка Стэнли», — цитирует Гурьянова пресс-служба НХЛ.
23-летний воспитанник тольяттинского хоккея установил бомбардирский рекорд НХЛ по очкам среди новичков лиги в матчах, которые позволили команде пробиться в следующий раунд плей-офф. Также Гурьянов повторил снайперский рекорд новичков Джереми Рёника, установленный в 1990 году, — пять шайб в трёх матчах.
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