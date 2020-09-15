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Клингберг: все жертвы стоят этого. Осталась одна серия. «Даллас» ещё не закончил

Клингберг: все жертвы стоят этого. Осталась одна серия. «Даллас» ещё не закончил
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Даллас Старз» Йон Клингберг прокомментировал победу в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли в Западной конференции НХЛ с «Вегас Голден Найтс» (3:2 ОТ, 4-1). Автором победного гола стал российский нападающий Денис Гурьянов, который отличился в овертайме с передачи Клингберга.

«Невероятное чувство. Нам воздалось за всю усердную работу, и теперь мы находимся в одной выигранной серии от Кубка Стэнли. Все жертвы стоят этого. Осталась одна серия. Мы ещё не закончили», — цитирует Клингберга пресс-служба НХЛ.

Клуб из Техаса сыграет в финале Кубка Стэнли в третий раз истории и впервые с 2000 года. Тогда «Даллас», защищавший чемпионский титул, уступил «Нью-Джерси Дэвилз» (2-4). Самостоятельная история «Далласа» ведёт отсчёт с 1993 года, когда клуб перебрался в Даллас из Миннеаполиса, заодно сменив название с «Норт Старз» на просто «Старз».

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