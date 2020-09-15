Стивенсон: казалось, что мы всё сделали правильно, но забил «Даллас»

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Чандлер Стивенсон прокомментировал поражение в пятом матче финала Западной конференции Кубка Стэнли с «Даллас Старз» (2:3 ОТ, 1-4).

«Они поднажали в третьем периоде и просто выиграли битву спецбригад. Ближе к концу матча казалось, что мы всё сделали правильно, но они забили», — цитирует Стивенсона пресс-служба НХЛ.

Голкипер «Далласа» Антон Худобин признан второй звездой последнего матча с «Вегасом». Российский вратарь отразил 34 броска и одержал 12-ю победу в нынешнем плей-офф, что является вторым результатом в лиге после Андрея Василевского.



Первой звездой встречи стал форвард «Старз» Джейми Бенн, ставший автором первой шайбы команды. Третьей звездой признан российский форвард Денис Гурьянов, забросивший решающую шайбу и сделавший результативную передачу.