Карандин: карантин нанёс двойной удар по клубам Сибири и Дальнего Востока

Почётный вице-президент ФХР Юрий Карандин поделился мнением о неудачном старте «Амура» и нестабильном выступлении «Сибири» в регулярном чемпионате КХЛ.

«Честно говоря, такому старту наших команд не удивлён. Сибирь и Дальний Восток — особый хоккейный регион, у нас, учитывая расстояния и календарь, можно быть конкурентным на уровне КХЛ только при безупречной физподготовке. Но в условиях пандемии, а затем и карантина ни один клуб КХЛ свой предсезонный план не выполнил. Подготовку скомкали даже клубы, как я его называю, московско-автобусного дивизиона, имеющие все возможности, что уж говорить о наших командах. Тот же „Амур“ на сборах потерял из-за эпидемии полкоманды и две недели ледовой подготовки. Учитывая все перелёты, карантин нанёс двойной удар.

«Сибирь» с огромным трудом обыграла «Куньлунь» и благодаря командному характеру, уступая к 50-й минуте 0:3 Риге, все-таки взяла матч. Никто эти победы не переоценивает, все понимают, что Рига и «Куньлунь» — это не ЦСКА и «Динамо», не элита КХЛ. Да и эти игры вытянули прежде всего легионеры — финны, которые держат свой уровень.

Думаю, что нашим соседям из «Амура» очень не хватает именно легионеров. Большие надежды связывали с первым номером драфта НХЛ Якуповым, однако у него пока не получается быть лидером клуба — тем более в матчах с такими соперниками, как ЦСКА, «Динамо» или «Магнитка». КХЛ часто ругают, но уровень Лиги остается достаточно высоким, и результат обеспечивают мастера, легионеры. Своих Пуустиненов, Руохомаа и Йокипакка у Хабаровска пока нет, но, слышал, вскоре чешские лидеры клуба на лед всё-таки вернутся", — цитирует Карандина Russia-Hockey.