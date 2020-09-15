Тротц: «Айлендерс» больше не имеют права на ошибку. У нас осталась одна жизнь

Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц дал комментарий в преддверии пятого матча финала Восточной конференции с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-3).
«Пару из пропущенных голов в последнем матче мы вполне могли предотвратить. В первом случае мы позволили Коулмэну забежать нам за спину, во втором – не лучшим образом разыграли вбрасывание. Да и в третьем у игроков был шанс остановить шайбу до того, как она влетела в сетку. Обычно мы сильны в подобных мелочах, но в воскресенье был не лучший наш день.
У «Тампы» есть такие игроки, как Кучеров, Пойнт, Палат, которым достаточно дать секунду или метр пространства – и последует наказание. Мы можем надеяться, что они промахнутся, а можем постараться создать им максимум помех. Или сделать ключевой сейв в нужный момент, это тоже сработает. К сожалению, мы больше не имеем права на ошибку. У нас осталась одна жизнь», – цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.
- 15 сентября 2020
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