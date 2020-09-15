Что вас больше всего удивило в выходе «Далласа» в финал Кубка Стэнли?

На стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне состоялся пятый матч финальной серии Западной конференции Национальной хоккейной лиги между «Вегас Голден Найтс» и «Даллас Старз». Встреча завершилась победой «Далласа» в овертайме со счётом 3:2. Подопечные Рика Боунесса завершили серию со счётом 4-1.
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К середине третьего периода «Старз» уступали со счётом 0:2, но смогли отыграть две шайбы, переведя матч в овертайм. У техасцев отличились Джейми Бенн и Йоэль Кивиранта. В овертайме победный гол забросил Денис Гурьянов. В финале соперником «звёзд» будет победитель пары Восточной конференции «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Нью-Йорк Айлендерс» (3-1).
- 15 сентября 2020
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