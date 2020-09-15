Василевский — о серии с «Айлендерс»: четвёртая победа всегда бывает самой сложной

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский высказался в преддверии пятого матча финала Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (3-1).

«Конечно, каждому интересно играть за главный приз, но нам нужно здесь ещё кое-что завершить. Сначала давайте выиграем четвёртый матч. Четвёртая победа будет самой сложной. Так всегда бывает», – цитирует Василевского пресс-служба НХЛ.

«Лайтнинг» могут выйти в финал Кубка Стэнли в третий раз в истории клуба и впервые с 2015 года. Ранее в финальную серию уже пробился «Даллас Старз». Клуб из Техаса сыграет в финале Кубка Стэнли в третий раз в истории и впервые с 2000 года. Тогда «Даллас», защищавший чемпионский титул, уступил «Нью-Джерси Дэвилз» (2-4).