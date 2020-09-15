Василевский — о серии с «Айлендерс»: четвёртая победа всегда бывает самой сложной
Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский высказался в преддверии пятого матча финала Кубка Стэнли в Восточной конференции с «Нью-Йорк Айлендерс» (3-1).
«Конечно, каждому интересно играть за главный приз, но нам нужно здесь ещё кое-что завершить. Сначала давайте выиграем четвёртый матч. Четвёртая победа будет самой сложной. Так всегда бывает», – цитирует Василевского пресс-служба НХЛ.
«Лайтнинг» могут выйти в финал Кубка Стэнли в третий раз в истории клуба и впервые с 2015 года. Ранее в финальную серию уже пробился «Даллас Старз». Клуб из Техаса сыграет в финале Кубка Стэнли в третий раз в истории и впервые с 2000 года. Тогда «Даллас», защищавший чемпионский титул, уступил «Нью-Джерси Дэвилз» (2-4).
Тротц: «Айлендерс» больше не имеют права на ошибку. У нас осталась одна жизнь
- 15 сентября 2020
-
17:09
-
16:41
-
16:30
-
15:41
-
15:20
-
15:00
-
14:45
-
14:20
-
14:01
-
13:43
-
13:16
-
12:59
-
12:45
-
11:50
-
11:17
-
11:00
-
10:35
-
10:16
-
10:01
-
09:45
-
09:31
-
09:16
-
09:00
-
08:52
-
08:43
-
08:23
-
08:11
-
08:00
-
07:39
-
07:25
-
07:17
-
07:09
-
07:02
-
06:57
-
06:51
Партнерский контент