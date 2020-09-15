Маклеллан: Лавиолетт — идеальный кандидат, чтобы вести «Вашингтон» к Кубку Стэнли

Генеральный менеджер «Вашингтон Кэпиталз» Брайан Маклеллан прокомментировал назначение Питера Лавиолетта на должность главного тренера клуба.
«Питер — добивавшийся успеха в НХЛ тренер, который выиграл Кубок Стэнли и привнесёт в нашу команду солидный опыт. Мы считаем, что он обладает прекрасными навыками коммуникации и сможет мотивировать наших игроков на страстную, структурированную и дисциплинированную игру, а также поможет молодым игрокам реализовать свой потенциал. Кроме того Питер обладает ярким характером, а в лиге его уважают за тренерскую родословную. Всё это делает его идеальным кандидатом, чтобы вести нашу команду к завоеванию Кубка Стэнли», — приводит слова Маклеллана пресс-служба клуба.
55-летний специалист работал с «Нью-Йорк Айлендерс», а с «Каролиной Харрикейнз» выиграл Кубок Стэнли (2006). С «Филадельфией Флайерз» дошёл до финала Кубка Стэнли (2010). 6 мая 2014 года Лавиолетт был назначен главным тренером «Нэшвилл Предаторз». 7 января он был уволен с поста главного тренера «хищников».
- 15 сентября 2020
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