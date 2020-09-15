5 очков Хартикайнена помогли «Салавату Юлаеву» обыграть «Торпедо»
«Салават Юлаев» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) в пользу подопечных Томи Лямся.
Одним из главных героев встречи стал Теэму Хартикайнен, в активе которого дубль и три результативные передачи. 4 очка набрал Маркус Гранлунд (2+2). Самыми результативными в составе «Торпедо» стали Дамир Жафяров (1+1) и Крис Уайдман (1+1).
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в гостях встретится с казанским «Ак Барсом», а «Торпедо» проведёт домашний матч с «Северсталью». Обе встречи состоятся 17 сентября.
КХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2020, вторник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
6 : 2
Торпедо
Нижегородская область
1:0 Гранлунд (Маннинен, Хартикайнен) – 15:55' (5x5) 1:1 Белевич (Уайдман, Жафяров) – 25:08' (5x4) 2:1 Кадейкин (Коробов, Жарков) – 29:32' (5x5) 3:1 Хартикайнен (Мухамадуллин, Гранлунд) – 33:57' (5x4) 4:1 Гранлунд (Хартикайнен) – 39:38' (5x5) 4:2 Уайдман (Мили, Жафяров) – 52:52' (5x4) 5:2 Маннинен (Гранлунд, Хартикайнен) – 55:49' (5x5) 6:2 Хартикайнен – 59:31' (5x4)
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