5 очков Хартикайнена помогли «Салавату Юлаеву» обыграть «Торпедо»

«Салават Юлаев» обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Уфа-Арена» в столице Башкортостана и завершилась со счётом 6:2 (1:0, 3:1, 2:1) в пользу подопечных Томи Лямся.

Одним из главных героев встречи стал Теэму Хартикайнен, в активе которого дубль и три результативные передачи. 4 очка набрал Маркус Гранлунд (2+2). Самыми результативными в составе «Торпедо» стали Дамир Жафяров (1+1) и Крис Уайдман (1+1).

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В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Салават Юлаев» в гостях встретится с казанским «Ак Барсом», а «Торпедо» проведёт домашний матч с «Северсталью». Обе встречи состоятся 17 сентября.