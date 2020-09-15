Лямся — о 6:2 с «Торпедо»: «Салават Юлаев» воспользовался преимуществом в мастерстве

Главный тренер «Салавата Юлаева» Томи Лямся прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (6:2).

«Сегодня была проделана хорошая работа. Я доволен. Первые 40 минут мы играли умно и так, как планировали. Не очень довольны третьим периодом, пытались играть проще. Мы из этого извлечём уроки, счёт за себя сегодня говорит.

Дебют Алексеева? Он большой парень с крутым катанием. Сегодня он помог команде и в будущем будет только лучше. У него был длительный период без игры, но он без проблем вольётся. Ларсен? Посмотрим. Не могу пока ничего сказать, но надеемся, что вернётся как можно быстрее в состав. Игра Мухамадуллина в большинстве? Да, конечно, мы довольны. Этот молодой парень проделывает хорошую работу. Он талантлив – сегодня сыграл достаточно хорошо. В будущем всё будет зависеть от него и наличия Ларсена в обойме. Сошников? Небольшая травма, ничего серьёзного, вернётся к следующей игре.

Много вбрасываний в зону? Я с вами согласен. Одной частью плана было держать соперника в зоне из-за проблем команды соперника с составом. У нас есть преимущество в мастерстве, они могут держать шайбу в чужой зоне, мы этим воспользовались.

«Торпедо» закрыло нас в середине игры? Ничего особенного не случилось, в целом мы контролировали игру, «Торпедо» хотели тоже победить, и то, что они имели некое преимущество в каком-то отрезке игры, не выбивается из общей картины», – передаёт слова Лямся корреспондент «Чемпионата» Владислав Лебеденко.