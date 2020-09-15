Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

СКА отыгрался с 0:3, но проиграл в гостях «Авангарду»

СКА отыгрался с 0:3, но проиграл в гостях «Авангарду»
Хоккей / КХЛ 0

«Авангард» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена «Балашиха» имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 4:3 (3:0, 0:3, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Победную шайбу в «Авангарде» в меньшинстве забросил Кирилл Семёнов. В составе омского клуба дубль на счету Дениса Зернова. В составе СКА шайбу забросили Игорь Ожиганов, Линден Вей, а также Антон Бурдасов.

У петербургского клуба это поражение стало вторым. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 17 сентября в гостях встретится с московским «Спартаком», а «Авангард» 18 сентября проведёт гостевой матч с нижнекамским «Нефтехимиком».

КХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2020, вторник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Зернов (Толчинский, Каски) – 05:47' (5x5)   2:0 Секач (Чистяков, Каски) – 12:11' (5x5)   3:0 Зернов (Хохлачёв) – 15:15' (5x5)   3:1 Ожиганов (Кемппайнен, Кетов) – 21:48' (5x5)   3:2 Вей (Ткачёв, Бенгтссон) – 33:07' (5x4)   3:3 Бурдасов (Аалтонен, Кузьменко) – 35:34' (5x5)   4:3 Семёнов (Потапов) – 43:02' (4x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020