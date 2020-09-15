СКА отыгрался с 0:3, но проиграл в гостях «Авангарду»

«Авангард» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена «Балашиха» имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 4:3 (3:0, 0:3, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Победную шайбу в «Авангарде» в меньшинстве забросил Кирилл Семёнов. В составе омского клуба дубль на счету Дениса Зернова. В составе СКА шайбу забросили Игорь Ожиганов, Линден Вей, а также Антон Бурдасов.

У петербургского клуба это поражение стало вторым. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 17 сентября в гостях встретится с московским «Спартаком», а «Авангард» 18 сентября проведёт гостевой матч с нижнекамским «Нефтехимиком».