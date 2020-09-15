СКА отыгрался с 0:3, но проиграл в гостях «Авангарду»
«Авангард» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Арена «Балашиха» имени Юрия Ляпкина» в Балашихе и завершилась со счётом 4:3 (3:0, 0:3, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
Победную шайбу в «Авангарде» в меньшинстве забросил Кирилл Семёнов. В составе омского клуба дубль на счету Дениса Зернова. В составе СКА шайбу забросили Игорь Ожиганов, Линден Вей, а также Антон Бурдасов.
У петербургского клуба это поражение стало вторым. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 17 сентября в гостях встретится с московским «Спартаком», а «Авангард» 18 сентября проведёт гостевой матч с нижнекамским «Нефтехимиком».
КХЛ - регулярный чемпионат
15 сентября 2020, вторник. 19:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 3
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Зернов (Толчинский, Каски) – 05:47' (5x5) 2:0 Секач (Чистяков, Каски) – 12:11' (5x5) 3:0 Зернов (Хохлачёв) – 15:15' (5x5) 3:1 Ожиганов (Кемппайнен, Кетов) – 21:48' (5x5) 3:2 Вей (Ткачёв, Бенгтссон) – 33:07' (5x4) 3:3 Бурдасов (Аалтонен, Кузьменко) – 35:34' (5x5) 4:3 Семёнов (Потапов) – 43:02' (4x5)
- 15 сентября 2020
-
22:04
-
21:52
-
21:48
-
21:28
-
21:06
-
20:34
-
20:23
-
20:02
-
19:47
-
19:31
-
19:15
-
18:50
-
18:42
-
17:50
-
17:44
-
17:09
-
16:41
-
16:30
-
15:41
-
15:20
-
15:00
-
14:45
-
14:20
-
14:01
-
13:43
-
13:16
-
12:59
-
12:45
-
11:50
-
11:17
-
11:00
-
10:35
-
10:16
-
10:01
-
09:45
Партнерский контент