«Металлург» по буллитам обыграл «Сочи», команды не забили голов в основное время

Магнитогорский «Металлург» обыграл «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча прошла на стадионе «Большой» в Сочи и завершилась со счётом 1:0 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Ильи Воробьёва.

Победную шайбу в серии буллитов забросил форвард уральского клуба Максим Карпов. Голкипер «Металлурга» Юхо Олкинуора оформил шатаут, отразив 23 броска. Вратарь «Сочи» Йоэль Лассинантти совершил 29 сейвов.

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Таким образом, магнитогорский клуб одержал пятую победу в шести матчах. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» 19 сентября в гостях встретится с ЦСКА, а «Сочи» 17 сентября проведёт домашний матч с ярославским «Локомотивом».