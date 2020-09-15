Брагин: какие могут быть комментарии по Хелльбергу и Бердину? Хелльберг просто приболел

Главный тренер СКА Валерий Брагин прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (3:4).

«Первый период был за соперником — 0:3. Он прошёл в равной борьбе, они забили, а мы — нет, вот и всё отличие. Второй и третий периоды играли хорошо, сравняли счёт. Необязательный гол в большинстве – ошиблись, пропустили, гол оказался решающим. Главное — не опустили руки при 0:3, продолжали гнуть свою линию. Ощущения после матча неудовлетворительные, потому что с 0:3 сравниваешь счёт, имеешь преимущество на протяжении двух периодов и проигрываешь, это немного огорчает. Преимущество «Авангарда» по вбрасываниям огорчает.

Бурдасов установил рекорд КХЛ? Он хорошо работал, правильно использует свои сильные стороны. Аскаров провёл очень хорошие два периода. Самое главное, чтобы он продолжал развиваться. Все знают, он талантливый парень, главное – работа и улучшение своих хороших качеств.

Какие могут быть комментарии по Бердину и Хелльбергу? Галенюк у нас лечится, а Хелльберг просто приболел и остался дома», — передаёт слова Брагина корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.