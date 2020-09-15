Знарок: на «Спартаке» сказалось отсутствие Лехтеря и Радила. Они ещё долго не вернутся

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с челябинским «Трактором» (1:2).

«Более-менее начали играть только в третьем периоде. Были моменты, были шансы зацепиться, немного не хватило. В принципе, всё.

Почему вы спрашиваете про отсутствие Лехтеря и Радила только в большинстве? Отсутствие этих игроков вообще сказалось. Они ещё долго не смогут вернуться.

Никишин проходит медобследование в Германии. По окончании этого будем знать его состояние», — передаёт слова Знарка корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» дома встретится со СКА, а «Трактор» в гостях — с «Витязем». Обе встречи состоятся 17 сентября.