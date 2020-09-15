Тренер «Трактора» после победы над «Спартаком» рассказал, как держит связь с Гатиятулиным

Тренер «Трактора» Равиль Гусманов после победы над «Спартаком» (2:1) рассказал, как он держит связь с главным тренером Анваром Гатиятулиным, который перенёс ОРВИ средней степени тяжести и теперь руководит челябинской командой дистанционно.
«В первую очередь хочу поздравить свою команду с победой. Спасибо сопернику за то, что показал нам, над чем необходимо работать. Два периода мы играли хорошо. Перед третьим просили ребят больше играть с шайбой, потому что у соперника сильное нападение, но немного перенервничали. Удаления как раз и стали следствием того, что мы отдали шайбу сопернику. Отдали контроль шайбы, отсюда и появились фолы.
В принципе мы довольны Обергом, как и всеми ребятами. Я думаю, что у них есть потенциал, и мы в них верим. Они мастеровитые игроки, но где-то сказывается, что у нас было мало матчей в тех сочетаниях, что есть сейчас. До сих пор мы ищем звенья, чтобы раскрыть их потенциал в полной мере. Думаю, что сегодняшние сочетания будут приносить результат.
Мы постоянно на связи с Анваром Гатиятулиным, сейчас вот пообщались сразу после матча. Нет с этим никаких сложностей. В XXI веке есть Интернет и телефоны. Всё работает. На домашних матчах мы прямо во время встречи общаемся, на выезде — в перерывах и после матча. Общаемся, консультируемся друг с другом.
Оценить прогресс Кирпичникова? У нас работает школа, которая поставляет нам игроков. Сейчас такая ситуация, что есть возможность давать молодым игрокам время. Ребята молодцы, они справляются со своей ролью», — передаёт слова Гусманова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 15 сентября 2020
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