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Шнуров шутил, судья повис на воротах. Лучшие фото победы «Авангарда» над СКА

«Авангард» – СКА
Шнуров шутил, судья повис на воротах. Лучшие фото победы «Авангарда» над СКА
Хоккей / КХЛ 0

15 сентября в Балашихе на стадионе «Арена «Балашиха» имени Юрия Ляпкина» «Авангард» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3 (3:0, 0:3, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.

Победную шайбу в «Авангарде» в меньшинстве забросил Кирилл Семёнов. В составе омского клуба дубль на счету Дениса Зернова. В составе СКА шайбу забросили Игорь Ожиганов, Линден Вей, а также Антон Бурдасов.

В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 17 сентября в гостях встретится с московским «Спартаком», а «Авангард» 18 сентября проведёт гостевой матч с нижнекамским «Нефтехимиком».

Лучшие кадры с матча «Авангард» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

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