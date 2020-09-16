Шнуров шутил, судья повис на воротах. Лучшие фото победы «Авангарда» над СКА
15 сентября в Балашихе на стадионе «Арена «Балашиха» имени Юрия Ляпкина» «Авангард» обыграл петербургский СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 4:3 (3:0, 0:3, 1:0) в пользу подопечных Боба Хартли.
Победную шайбу в «Авангарде» в меньшинстве забросил Кирилл Семёнов. В составе омского клуба дубль на счету Дениса Зернова. В составе СКА шайбу забросили Игорь Ожиганов, Линден Вей, а также Антон Бурдасов.
В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 17 сентября в гостях встретится с московским «Спартаком», а «Авангард» 18 сентября проведёт гостевой матч с нижнекамским «Нефтехимиком».
Лучшие кадры с матча «Авангард» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
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