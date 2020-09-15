Хартли — о матче со СКА: доволен своими ребятами и двумя набранными очками

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (4:3).

«В 60 минутах уместились три разных матча, мы нахватали удалений. Конечно, в этом плане мы расстроены, в том числе и потому, что противник сравнял счёт. Рады, что Семёнов в итоге забил в меньшинстве. Я доволен своими ребятами и двумя набранными очками.

Удаление Зернова в концовке? Это чистая случайность. Денис в целом действовал здорово и хорошо отыграл этот матч. Что касается командировки Арсения Грицюка в новокузнецкий «Металлург», то у нас пять троек нападения, поэтому мы приняли такое решение. Нет смысла держать Грицюка и сокращать его игровое время. Чинахов чуть лучше показал себя, чем Грицюк, а «Кузня» нас заверила, что Арсений получит хорошую игровую практику. Мы не можем заявлять на матч всех.

Гарипов сегодня полностью контролировал игру, но, конечно, соперник наносил много отличных бросков. Отмечу, что Эмиль не болел во время предсезонки. Гарипов набрал форму, а вот Бобков переболел, поэтому Игорю сейчас сложнее», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.