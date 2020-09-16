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Никита Кучеров получил повреждение во втором периоде матча с «Айлендерс»

Никита Кучеров получил повреждение во втором периоде матча с «Айлендерс»
Хоккей / НХЛ 0

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит третий матч финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт в матче 1:1. В составе «Айлендерс» забил Райан Пулок. За «Тампу» единственную шайбу забросил Виктор Хедман.

В середине второго периода российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров неудачно столкнулся с игроком «Айлендерс» Броком Нельсоном и получил повреждение. Он покинул площадку и отправился на скамейку, вернувшись на лёд лишь в 3-м периоде.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео с эпизодом можно на сайте «Яндекс.Эфир».

На данный момент счёт 3-1 в пользу «Тампы» в серии до четырёх побед.

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