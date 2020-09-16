Появилось фото ушиба Бойчака, заблокировавшего бросок Кучерова со скоростью 170 км/ч

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит 5-я встреча финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Завершился 3-й период, счёт в матче ничейный – 1:1.

В Сети появилось фото ушиба канадского защитника «Айлендерс» Джонни Бойчака, принявшего на себя мощный бросок 27-летнего российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова, отправившего шайбу в сторону ворот со скоростью 170 км/ч. Проявив самоотверженность, игрок обороны «Айлендерс» заблокировал этот бросок, после чего на теле Бойчака остался значительный след.

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При этом сам Никита Кучеров в середине 2-го периода неудачно столкнулся с игроком «Айлендерс» Броком Нельсоном и получил повреждение. Он покинул площадку и отправился на скамейку, вернувшись на лёд лишь в 3-м периоде.