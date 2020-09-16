Появилось фото ушиба Бойчака, заблокировавшего бросок Кучерова со скоростью 170 км/ч

В эти минуты в Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит 5-я встреча финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Завершился 3-й период, счёт в матче ничейный – 1:1.
В Сети появилось фото ушиба канадского защитника «Айлендерс» Джонни Бойчака, принявшего на себя мощный бросок 27-летнего российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова, отправившего шайбу в сторону ворот со скоростью 170 км/ч. Проявив самоотверженность, игрок обороны «Айлендерс» заблокировал этот бросок, после чего на теле Бойчака остался значительный след.
Публикация доступна в «Твиттере».
При этом сам Никита Кучеров в середине 2-го периода неудачно столкнулся с игроком «Айлендерс» Броком Нельсоном и получил повреждение. Он покинул площадку и отправился на скамейку, вернувшись на лёд лишь в 3-м периоде.
- 16 сентября 2020
-
07:10
-
07:06
-
07:02
-
06:36
-
06:23
-
05:51
-
04:55
-
02:28
-
00:03
- 15 сентября 2020
-
23:53
-
23:27
-
23:11
-
23:07
-
22:44
-
22:34
-
22:24
-
22:16
-
22:14
-
22:10
-
22:04
-
21:52
-
21:48
-
21:28
-
21:06
-
20:34
-
20:23
-
20:02
-
19:47
-
19:31
-
19:15
-
18:50
-
18:42
-
17:50
-
17:44
-
17:09