Один из лидеров «Тампы» Брейден Пойнт пропустил пятый матч серии с «Айлендерс»

В эти минуты в Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» проходит пятый матч финальной серии плей-офф Восточной конференции НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс» (1:1, завершён первый овертайм).
Один из лидеров «Тампы» Брейден Пойнт пропустил пятый матч серии из-за повреждения, полученного в предыдущей встрече. В четвёртом матче Пойнт набрал 2 (1+1) очка. Во втором периоде он сделал результативную передачу, а в третьем забросил шайбу.
В общей сложности в нынешнем плей-офф Брейден провёл 16 матчей, в которых забросил 9 шайб и сделал 16 результативных передач при показателе полезности «+13».
Счёт в серии до четырёх побед на данный момент 3-1 в пользу «Тампы». Подопечные Джона Купера находятся в одном шаге от выхода в финал Кубка Стэнли, куда уже пробился «Даллас Старз».
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