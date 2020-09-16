«Тампа» проиграла оба матча серии с «Айлендерс», когда не смог сыграть Пойнт

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась пятая встреча финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в этом матче во втором овертайме одержали номинальные гости льда игроки «Айлендерс» со счётом 2:1 и сократили отставание в серии – 2-3.

Один из лидеров «Тампы» Брейден Пойнт пропустил пятый матч серии из-за повреждения, полученного в предыдущей встрече. В четвёртом матче Пойнт набрал 2 (1+1) очка. Во втором периоде он сделал результативную передачу, а в третьем забросил шайбу. Ранее канадский форвард также пропустил и третий матч противостояния. «Тампа» проиграла оба матча серии с «Айлендерс», когда не играл Пойнт.

В общей сложности в нынешнем плей-офф Брейден провёл 16 матчей, в которых забросил 9 шайб и сделал 16 результативных передач при показателе полезности «+13».