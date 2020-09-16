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Кучеров на старте второго овертайма не смог принести победу «Тампе», угодив в штангу

Кучеров на старте второго овертайма не смог принести победу «Тампе», угодив в штангу
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась пятая встреча финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в этом матче во втором овертайме одержали номинальные гости льда игроки «Айлендерс» со счётом 2:1 и сократили отставание в серии – 2-3.

На четвёртой минуте второго овертайма шанс закончить серию предоставился российскому форварду «молний» Никите Кучеров. Россиянин сыграл на отскоке после того, как голкипер «Айлендерс» Семён Варламов отразил бросок Ондржея Палата. Кучеров успел на добивание, но его бросок, нанесённый в борьбе с защитником «островитян» Скоттом Мэйфилдом, пришёлся в штангу.

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Видео гола Эберле, который перевёл серию «Тампы» и «Айлендерс» в шестой матч
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