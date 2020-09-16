Голы и лучшие моменты встречи «Тампа-Бэй» — «Айлендерс»

В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» завершилась 5-я встреча финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в этом матче во втором овертайме одержали номинальные гости игроки «Айлендерс» со счётом 2:1 и сократили отставание в серии – 2-3.

Заброшенными шайбами в составе «Айлендерс» отметились Райан Пуллок и Джордан Эберле. Автором единственного гола «Тампы» стал защитник Виктор Хедман.

Посмотреть видео лучших моментов встречи «Тампа-Бэй» — «Айлендерс» можно на сайте «Яндекс.Эфир». Права на видео принадлежат ООО «Яндекс».

Следующая игра между «Нью-Йорк Айлендерс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» состоится в пятницу, 18 сентября. Начало – в 3:00 мск.