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Кучеров получил максимальное игровое время в пятом матче серии среди игроков обеих команд

Кучеров получил максимальное игровое время в пятом матче серии среди игроков обеих команд
Хоккей / НХЛ 0

В Эдмонтоне на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась пятая встреча финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ между «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Нью-Йорк Айлендерс». Победу в этом матче во втором овертайме одержали номинальные гости льда игроки «Айлендерс» со счётом 2:1 и сократили отставание в серии – 2-3.

Форвард «Тампы» Никита Кучеров не набрал очков, проведя на льду 36 минут и 19 секунд. Игровое время российского форварда стало максимальным среди игроков обеих команд. Кучеров даже сыграл на семь секунд больше шведского защитника «молний» Виктора Хедмана

В его активе пять бросков, во втором овертайме Кучеров попал в штангу с острого угла. Также применил два силовых приёма, сделал один перехват и допустил три потери шайбы.

Кучеров на старте второго овертайма не смог принести победу «Тампе», угодив в штангу
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